Ronaldo e Georgina in lutto: “Annunciamo con dolore la scomparsa di nostro figlio”

Lutto in casa di Cristiano Ronaldo. CR7 e la compagna, Georgina Rodriguez, hanno annunciato, su Instagram, con la loro “più profonda tristezza” la scomparsa del figlio. La coppia, che era in attesa di due gemelli (un maschietto ed una femminuccia), ha infatti perso uno dei piccoli durante il parto. “È il dolore più grande che alcuni padri possano provare” scrive l’ex attaccante bianconero. “Solo la nascita di nostra figlia ci dà la forza di vivere questo momento con un po’ di speranza e di felicità” si legge ancora sul social dove Ronaldo e la compagna ringraziano “i medici e gli infermieri per la loro cura e supporto”. “Siamo devastati da questa perdita e chiediamo privacy in questo momento difficile. Tesoro, tu sei il nostro angelo. Noi ti ameremo per sempre” concludono.

