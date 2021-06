Ronaldo dribbla la Juventus: «Addio? Penso solo all’Euro»

Il futuro di Cristiano Ronaldo resta ancora tutto da decifrare. Per questo, nella conferenza stampa della vigilia dell’esordio del Portogallo ad Euro 2020 il capitano dei lusitani ha preferito dribblare seccamente l’argomento: «Qualsiasi cosa succederà sarà per il meglio – ha detto CR7 -. A prescindere se resterò alla Juventus o andrò via». Tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno al suo agente in questi giorni. Nessuno, per il momento, ha intenzione di pareggiare lo stipendio che l’ex attaccante del Real Madrid percepisce alla Juventus. Il portoghese non ha ancora sciolto per questo le sue riserve. La Juve, la scorsa settimana, ha parlato con Jorge Mendes, ma il procuratore di CR7 ha preso ancora tempo.

«La cosa cruciale ora è l’Europeo. È il quinto ma è come se fosse il primo. Voglio essere concentrato e cominciare con il piede giusto: pensieri positivi, dal primo all’ultimo match», ha detto CR7. Nessuno ha mai partecipato a cinque Europei come si appresta a fare Cristiano Ronaldo, ma la stella del Portogallo pensa soprattutto a bissare il successo del 2016. «Questo record è bello, ma la cosa più importante è vincere il secondo Europeo di fila», ha tagliato corto l’attaccante della Juventus nella conferenza stampa in videocollegamento alla vigilia della sfida con l’Ungheria, osservando fra una domanda e l’altra che «è strano parlare senza nessuno davanti».

«La squadra sta lavorando bene dal primo allenamento, è una squadra forte, siamo pronti. Spero che cominceremo con il piede giusto. È importante cominciare con una vittoria – ha spiegato alla vigilia della partita di Budapest, con la Puskas Arena aperta al 100 per cento con circa 60mila spettatori attesi -. Il pubblico sarà dalla loro parte, ma sarà bello giocare davanti a un gran pubblico. La nostra squadra è giovane ma sono convinto che faremo un grande Europeo».