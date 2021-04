Ronaldo contro Belotti, leader all’ultimo derby: il loro futuro è in bilico

Simboli e trascinatori, bomber e uomini imprescindibili. Andrea Belotti e Cristiano Ronaldo hanno tanto in comune, forse più di quanto si possa immaginare. Il primo indossa la fascia da capitano del Toro, il secondo non fa lo stesso con quella della Juventus ma basta guardarlo in campo per capire la sua leadership, entrambi sono gli uomini più prolifici tra i granata e i bianconeri in questo campionato. Undici le volte in cui si è alzata la cresta del Gallo, 23 i “Siuuu” di CR7 che si sono sentiti più forte che mai, anche perché è da un anno che si gioca a porte chiuse. Sono stati galvanizzati dalle rispettive nazionali, dove hanno realizzato una rete a testa, mentre in serie A non stanno andando fortissimo: Belotti non segna da quasi due mesi (6 febbraio, Atalanta-Toro 3-3), CR7 ha vissuto l’ultima domenica prima della pausa con la rabbia e la delusione per il clamoroso 0-1 del Benevento allo Stadium. Toro e Juve si aggrappano a loro per uscire dalle sabbie mobili della retrocessione e dall’incubo di non conquistare nemmeno un posto in Champions. E poi, c’è un’altra cosa che i due simboli condividono.

ULTIMO DERBY?

Da una parte e dall’altra, sui rispettivi destini ci sono punti interrogativi grandi così. La scadenza del contratto è fissata nella stessa data, al 30 giugno del 2022, ma i rapporti potrebbero interrompersi con dodici mesi d’anticipo. Belotti e Ronaldo riflettono sul futuro, non ci sarebbe da stupirsi se durante la prossima estate dovessero prendere altre strade rispetto a quelle granata e bianconera. Il primo ostacolo da superare per trattenere il Gallo è quello della salvezza, su questo non ci sono dubbi: è inevitabile che, in caso di retrocessione, il presidente Cairo sarebbe costretto a non tarpare le ali a uno dei suoi gioielli più brillanti. Ma anche se Nicola dovesse centrare la permanenza in serie A, da via Arcivescovado dovrebbero sforzarsi non poco per avere ancora a disposizione il numero 9. Da una parte perché gli andrebbe rinnovato il contratto, anche per non rischiare di perderlo a zero, con conseguente aumento d’ingaggio, e dall’altra perché un Toro del genere, da zona retrocessione, sta troppo stretto a Belotti stesso. E anche la Juve non è così certa di poter ripartire da CR7: dalla Spagna insistono su un suo possibile, quanto clamoroso, ritorno al Real Madrid, così come sognano a Parigi e in Inghilterra. La delusione Champions fa ancora male, il rischio di fallimento anche in campionato potrebbe pesare sulle sue decisioni di fine stagione. La dirigenza bianconera se lo tiene stretto, ma in pochi scommetterebbero di vederlo ancora alla Juve a settembre prossimo. Intanto, la testa di Belotti e Ronaldo è sul presente: la salvezza del Toro, la rimonta bianconera, questi gli obiettivi attuali. E poi si penserà all’Europeo, con Italia e Portogallo che puntano al meglio. E poi ancora, ma solo dopo la kermesse, le decisioni sul futuro. Domani, intanto, il faccia a faccia nel derby, il loro ultimo?