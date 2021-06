Rompe vetrina di un negozio con un sasso: scoperto, si dà alla fuga. Arrestato

Ha distrutto la vetrina di un negozio in via Cavour a Torino con un grosso sasso ma, subito dopo, è stato notato dagli agenti di Polizia intervenuti su segnalazione di un passante e si è dato quindi alla fuga.

E’ accaduto domenica mattina, intorno alle 6.30. Dopo la fuga l’uomo è stato trovato nascosto tra le auto in sosta in via Doria. Durante le fasi del segnalamento è andato in escandescenze per evitare la procedura, minacciando anche i poliziotti. Arrestato, per il marocchino è scattata anche la denuncia per ingiurie e per il possesso di una chiave inglese.