Rodriguez, Seredova e Nasti: il 2023 profuma d’arancio

Se il 2022 è stato l’annus horribilis per le coppie Vip che mai come negli ultimi 12 mesi si sono dette addio, l’anno che è appena cominciato si annuncia quello dei matrimoni da non perdere, in attesa di capire se le rotture clamorose supereranno i fiori d’arancio. Il matrimonio dell’anno potrebbe essere quello di Cecilia Rodríguez che si sposerà con l’ex ciclista e figlio d’arte Ignazio Moser. Dopo una lunga riflessione, come ha rivelato la coppia durante una recente partecipazione a “Verissimo” non sarà in estate per evitare il grande caldo e nemmeno a settembre perché a casa Moser in Trentino è di rigore la vendemmia. Così la scelta dovrebbe cadere sugli inizi di ottobre, in una location che per ora mantengono segreta. Sappiamo però che sicuramente Belén sarà una delle testimoni. Molto attese anche le nozze che vedono protagonisti gli sportivi. Nozze ampiamente annunciate, quelle tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, centrocampista della Lazio e della Nazionale italiana. Ora che lei è diventata mamma di Thiago, possono concentrarsi sulla cerimonia, perché tanto l’anello era già arrivato la scorsa estate. Sarà il 20 giugno con la cerimonia alla Basilica dell’Aracoeli (la stessa di Totti e Blasi) e il ricevimento a Villa Miani, splendida dimora storica con vista panoramica sulla Capitale e su San Pietro. Era stata anche la scelta di Lorenzo Pellegrini, attuale capitano della Roma e romano doc, per il proprio matrimonio con Veronica Martinelli. Legati al mondo dello sport sono anche Alena Seredova e Alessandro Nasi. L’ex modella céca, felicemente tripla mamma, ha ricevuto la proposta e l’ha condivisa con tutti. Sarà una cerimonia intima al Sud Italia, sempre che lei non abbia voluto depistare tutti seminando falsi indizi. L’ultimo anello invece è fresco fresco, quello che Francesco Bagnaia ha messo all’anulare della sua storica compagna Domizia Castagnini. Sono entrambi di Chivasso, non andranno lontano. Infine tra i matrimoni previsti nel 2023 c’è anche quello di Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. Alla cerimonia con Giorgia Migliorati dovrebbero partecipare anche molti ex concorrenti del reality.