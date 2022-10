Rodriguez jr. in dolce attesa? Ora spuntano dei nuovi indizi

Al Gran Galà del Calcio, festa dell’Assocalciatori per celebrare la passata stagione c’erano anche loro. E tutti li hanno notati, perché di solito Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non passano inosservati. Ancora di più con quello che è successo prima di entrare e che sembra la conferma a voci insistenti: diventeranno genitori.

Cecilia ha scelto un abito nero, molto elegante e anche molto aderente. Forse persino troppo, perché nelle ultime ore i sospetti stanno diventando certezze e le voci delle ultime settimane sui stanno trasformando in realtà. La presunta gravidanza della sorella di Belen sotto gli occhi di tutti? Diciamo che il pancino si nota e nemmeno poco, anche se lei per ora non ha confermato nulla. Però a questo si aggiungono i malesseri che aveva lamentato nelle ultime settimane, in parte condivisi con i suoi fan. Già allora molti avevano immaginato che ci fossero belle notizie in arrivo anche se la coppia aveva mantenuto il più stretto silenzio in attesa eventualmente di un annuncio.

Cecilia e Ignazio si sono conosciuti 5 anni fa al Grande Fratello Vip e da allora non si sono mai lasciati. Una crisi passeggera, nell’estate del 2020 durata solo un mese. E voci insistenti di presunti tradimenti da parte dell’ex ciclista, sempre respinte al mittente. Da tempo convivono, hanno anche acquistato una casa nuova e molti pensano che sia la volta buona per allargare la famiglia. Lei qualche mese fa aveva risposto così a chi le chiedeva quanto desiderasse diventare mamma: «Sono della teoria che ogni cosa, ma soprattutto un figlio che penso sia la cosa più importante e più bella al mondo, debba arrivare nel momento giusto».

Quell’idea non è un’ossessione per Cecilia, ma in una intervista al settimanale “Chi” nell’estate del 2021 ammetteva che «vedendo mia sorella ho vissuto tutti gli aspetti della gravidanza e mi è venuta ancora più voglia di diventare mamma. Sono molto attaccata alla mia famiglia e, pensando alla nipotina che sta per arrivare, sogno di avere un figlio o una figlia che cresca con lei. Quando ero piccola giocavo a fare la mamma, è una cosa che ho dentro e che spero accada presto». Forse questa volta ci siamo.