Rodolfo, sindaco di Falchera dopo 23 anni va in pensione

Per tutti è il “sindaco” di Falchera. E probabilmente continuerà ad esserlo anche oggi che ha deciso di andare in pensione. Rodolfo Grasso, presidente del comitato per lo Sviluppo della Falchera, lascia la sua poltrona di piazza Astengo dopo 23 anni di onorato servizio. A 81 anni suonati ha deciso di passare il testimone a Domenico Raso. «L’ho comunicato in una riunione, ma continuerò a lavorare per Falchera» racconta Rodolfo. Già, su questo non c’erano molti dubbi perché il suo attaccamento per il quartiere è sempre stato unico.

Un’istituzione, da queste parti. Un uomo che ha sempre sfidato tutto e tutti, per far valere le sue ragioni. In passato c’è chi è arrivato anche a bruciargli l’auto, mentre risale a dieci anni fa il lancio di una bomba molotov nel suo ufficio. Negli ultimi tempi la battaglia da vincere era quella per la riapertura dell’anagrafe, promessa persino in campagna elettorale. E non ancora ottenuta. Lui non se l’è certo dimenticato, tanto che di recente – durante una manifestazione di protesta – non ha mancato di manifestare tutto il suo dissenso. In questi 23 anni, però, sono arrivate anche tante vittorie: come il rilancio dei laghetti, il taglio del nastro del secondo accesso su via Nuvolari e gli interventi contro le discariche. Per non parlare della rinascita dei campetti da calcio all’angolo con via Cuorgné. Oggi il suo sogno è quello di portare in piazza Astengo, cuore pulsante della borgata, un ecomuseo urbano «in grado di raccontare la storia di questo splendido quartiere. Sarebbe davvero molto bello e io ci conto». Per questo continuerà a battersi, come ha sempre fatto. Sfoggiando il suo indomito spirito da leone.