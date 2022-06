Rivolta degli anziani al giardino: petizione per la riqualificazione

Un piccolo parco senza giochi (c’è solo un’altalena) e una sensazione di abbandono che in via Moncrivello è diventata quasi una certezza. Per questo motivo i pensionati del quartiere hanno raccolto circa 400 firme per chiedere all’assessorato al Verde di intervenire e migliorare la vivibilità dello spazio pubblico. L’unica giostrina presente è stata vandalizzata anni fa e oggi è ridotta a scheletro, persino le reti sono state rimosse per paura che qualcuno potesse farsi male.

«Come Circoscrizione 6 – spiega la coordinatrice all’Ambiente, Giulia Zaccaro, insieme al presidente, Valerio Lomanto -, abbiamo chiesto una pulizia del giardino ad Amiat e un monitoraggio costante». Nel frattempo Smat ha rimesso in sesto la fontanella e disotturato tutti i tombini, ridotti in pessimo stato. A breve si proseguirà con lo sfalcio dell’erba, altro tassello importante nella lotta alla riqualificazione. «Abbiamo, infine, chiesto – rincara Zaccaro -, una potatura delle piante, previo parere degli esperti».

In passato i cittadini del Regio Parco si erano battuti per ottenere uno spazio per i loro amici a quattro zampe. La zona, infatti, è totalmente sprovvista di aree per cani e spesso a rimetterci sono gli stessi cittadini che utilizzano panchine e tavolino come ritrovo. «Non abbiamo punti di ritrovo per i nostri animali – spiega un residente -. In questo piccolo giardino, però, lo spazio non manca. Sono sicura che dal punto di vista della pulizia ne guadagnerebbero anche i marciapiedi». Una delle aree cani più vicine si trova in via Petrella, per altro di recente costruzione. Ma considerata troppo lontana dai palazzoni delle case popolari.