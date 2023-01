Rivoli, tentato furto in chiesa: due arresti

Due uomini di 56 e 52 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per tentato furto aggravato in concorso. Il più giovane dei due è stato anche deferito per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti del commissariato di Rivoli, in particolare, sono intervenuti presso una chiesa cittadina per la segnalazione di un credente che partecipava alla messa pomeridiana, che ha avvertito della presenza di due persone moleste in possesso di mazzetta e scalpello.

Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato i due ancora all’interno della chiesa. Sottoposti a controllo, il 52enne ha iniziato a opporre resistenza e, nella circostanza, è stato trovato in possesso di una pistola finta. Dai racconti delle persone presenti in chiesa è poi emerso che uno dei due, sotto l’occhio vigile del complice, ha armeggiato nei pressi del raccoglitore delle offerte nel tentativo di impossessarsi delle monete contenute, senza però riuscirci.

Nella fase finale dell’intervento, inoltre, si veniva a conoscenza che la coppia sarebbe stata responsabile di un furto con destrezza perpetrato in precedenza in un farmacia di via Piol. Per tale ragione, entrambi gli arrestati venivano anche deferiti in stato di libertà per furto in trascorsa flagranza.