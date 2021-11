Rivoli, ladro di portafogli tradito dalla sua particolare andatura: denunciato

Sono bastate poche ore agli agenti del commissariato di Rivoli per individuare l’autore del furto di un portafogli e restituirlo alla legittima proprietaria.

Martedì pomeriggio, la volante della polizia è intervenuta presso un bar tabaccheria del centro cittadino poiché una cliente non trovava più il portafogli in cui c’erano documenti, denaro, bancomat e il libretto postale.

La visione delle immagini di videosorveglianza del negozio hanno ripreso tutto: poco prima era entrato nel bar un uomo, apparentemente non ben riconoscibile in volto a causa della mascherina indossata, ma con un’andatura particolare. Adocchiato il portafogli della donna appoggiato per alcuni istanti sul bancone del bar, con un gesto fulmineo, lo ha afferrato e, coprendolo con un foglio, lo ha nascosto nel proprio marsupio per poi allontanarsi.

I poliziotti non hanno impiegato molto tempo a rintracciare e denunciare quell’uomo dalla particolare andatura presso la sua abitazione. Il portafogli è stato quindi restituito alla vittima che ha ringraziato le forze dell’ordine.