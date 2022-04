Rivoli, doppio incidente nella notte lungo la tangenziale: due feriti

Disagi sulla tangenziale di Torino, nella zona di Rivoli, per due incidenti stradali che si sono verificati nella serata e nella notte tra ieri e oggi.

DUE FERITI IN SCONTRO IN SERATA

Il primo incidente è avvenuto intorno alle 20 di ieri sera: coinvolti due veicoli, che si sono scontrati all’altezza dell’interscambio in direzione nord. Nel sinistro sono rimasti lievemente feriti i conducenti delle vetture, trasportati poi in ospedale per accertamenti ma in codice verde. Tra le cause dell’episodio la forte pioggia.

ALTRO INCIDENTE NELLA NOTTE, NESSUN FERITO

L’altro incidente risale invece alle 3.30 di questa notte: coinvolta una Renault Clio, che ha perso il controllo ed è finita contro le barriere rimanendo però in carreggiata. Il conducente è riuscito ad uscire indenne dal veicolo, che poco dopo è stato travolto da una Volkswagen T-Roc. La Clio è quindi finita nella corsia di emergenza, accartocciata. Illesa anche l’altra persona coinvolta.