Rivarolo Canavese, giovane precipita dal ponte del Castello Malgrà: è giallo

Giallo a Rivarolo Canavese: un giovane di 27 anni è caduto ieri dal ponte del Castello Malgrà, al Parco “Dante Meaglia”, compiendo un volo di circa 5 metri.

HA RIFIUTATO IL RICOVERO

E’ accaduto questa notte, poco prima dell’una. Sul posto sono immediatamente intervenuti l’ambulanza della Croce Rossa di Rivarolo Canavese, la Croce Bianca del Canavese, la Polizia Locale e l’elisoccorso del 118. Dopo le prime cure, il 27enne è stato portato in elicottero al Cto di Torino. Al Pronto Soccorso ha poi firmato rifiutando il ricovero.

INDAGINI IN CORSO

Sono in corso gli accertamenti per capire come possa essere successo. Da segnalare che nella serata di ieri la città e il parco stesso erano animati da eventi, tra cui la “Notte bianca”: le autorità non escludono, dunque, la possibilità che possa essersi trattato di una bravata finita male.