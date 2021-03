Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, i carabinieri hanno fermato un uomo di 38 anni, di Rivalta, nel torinese, trovato in possesso di alcune dosi di sostanza stupefacente.

Dalla successiva perquisizione in casa è emerso che l’uomo fosse in possesso di hashish, marijuana e cocaina. Sequestrate le sostanze stupefacenti, insieme al materiale per il confezionamento delle dosi, un bilancino elettronico e 775 euro in contanti. L’uomo è stato arrestato.