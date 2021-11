Riva di Chieri, calci e pugni durante partita di calcio tra 12enni: un dirigente in ospedale

Attimi di caos totale durante una partita di calcio tra 12enni (valida per un torneo internazionale) a Riva di Chieri, nel Torinese. Una maxi-rissa è scoppiata tra i ragazzini ed alcuni dirigenti delle due squadre coinvolte, gli esordienti del Salice di Fossano ed i francesi dell’Alfortville.

Ad avere la peggio un dirigente della squadra italiana, finito in ospedale con la frattura di due costole ed una prognosi di 28 giorni. Secondo una ricostruzione a scatenare il caos è stato un fallo di reazione in campo, che ha generato qualche una lite e quindi il successivo parapiglia. Il filmato è finito su YouTube ed ha fatto il giro del web in poche ore.

(foto: YouTube – massa70fa)