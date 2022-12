Ritorna il 3 in piazza Hermada: «Un progetto entro due anni»

La storica linea 3 tornerà a circolare ai piedi della collina. Almeno, fino in piazza Hermada. Questo nei migliori auspici di Comune e Gtt che, entro due anni, potrebbero mettere a punto un nuovo progetto grazie ai 14 nuovi tram finanziati dal Mit. Il ponte Regina Margherita di Torino da anni non è più percorso dalla linea tramviaria ed è «uno spreco» secondo il consigliere di Fratelli d’Italia Enzo Liardo, che ne ha chiesto di rivedere i piani trovando un primo e positivo riscontro. Gli uffici dell’amministrazione comunale, infatti, hanno annunciato il ripristino della vecchia linea. «Gtt – spiegano – ha chiesto finanziamenti per l’acquisto di 14 tram bidirezionali» che arriveranno nell’arco del 2023 e il progetto sarà legato al nuovo percorso della linea 4 che arriva alla Falchera. Le tempistiche dei progetti sulle linee dei tram di Gtt non sono ancora certe. «Per questo bisognerà capire come procedere con le concessioni degli spazi all’associazione che opera sulla vecchia linea», continuano gli uffici tecnici del Comune. Negli anni gli spazi della banchina centrale di corso Regina Margherita sono stati utilizzati da Torino Stratosferica con il Precollinear Park. Un progetto culturale che ha ridato vita ad un luogo altrimenti ricoperto di erbacce. «Le alberate del corso sono stata ripulite e si verificherà lo stato della struttura con un sopralluogo prima di procedere con i lavori» concludono da Palazzo Civico. «Torino sta precipitando sotto l’aspetto della qualità della vita – evidenzia il consigliere Liardo -. Bisognerebbe cercare di avere dei tempi certi sui progetti per migliorare i servizi rivolti ai cittadini. Speriamo che la linea venga ripristinata».