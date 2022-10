Ristrutturazioni solo di facciata per il vecchio dazio del Lingotto

Dopo l’arrivo della metro e la riqualificazione, piazza Bengasi sembra una zona più moderna, fornita e sicura. L’unico ponte con il passato è rappresentato dal casello del dazio, il grande edificio abbandonato, oggetto di polemica da diversi anni. Prima del completamento della metro la struttura è stata utilizzata come rifugio dai senzatetto e poi resa inaccessibile da Gtt, che per evitare di mostrare l’evidente stato di degrado dello stabile ha preferito ricoprirlo con un telo.

Ora, a lavori ultimati e con il telo rimosso, il problema si ripresenta e il Comune ha deciso di intervenire con una riqualificazione, ma solo parziale dell’edificio, che prevede sistemazione e tinteggiatura della facciata principale e rimozione dell’amianto dal tetto. Una soluzione «provvisoria e inefficace», secondo la consigliera della Circoscrizione 8, Claudia Amadeo di Torino Bellissima, che ha chiesto un intervento rapido per risolvere un problema presente da fin troppo tempo. «Inutile ristrutturare la facciata ma non i locali interni, il Comune intervenga con una riqualificazione completa».

Tra le idee proposte dalla Circoscrizione 8 c’è la trasformazione dell’edificio in un museo, in una biblioteca o eventualmente in un punto di servizio per il Gtt ma al momento, chiarisce la coordinatrice Elena Di Bella «il Comune non può stanziare le risorse economiche necessarie per procedere con interventi di questo genere».

L’unica soluzione è dunque una riqualificazione parziale, solo di facciata, almeno fino a quando non sarà presentato un progetto più concreto e non ci saranno i fondi necessari per procedere con i lavori di ristrutturazione del dazio. Fuori questione invece la demolizione dell’edificio, che avendo già compiuto settant’anni risulta vincolato dalla Città di Torino.