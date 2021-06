Rissa tra pusher in corso Palermo, Torino Tricolore: “Barriera come il Bronx” [VIDEO]

Ancora una rissa tra stranieri nel quartiere Barriera di Milano, a Torino. “Ormai la situazione è sotto controllo” denuncia Matteo Rossino, portavoce di Torino Tricolore. “Avere risse continue sotto casa con lancio di bottiglie e bastoni non è più tollerabile. Chi nelle istituzioni non fa nulla per risolvere il problema, ne diventa complice” ha continuato Rossino.

“Pochi giorni fa una donna molto attiva contro il degrado nel quartiere e mia amica, è stata aggredita da 30 stranieri. – prosegue Rossino – Ora una residente ci ha inviato un nuovo video in cui bande di pusher si affrontano in corso Palermo. Danneggiando le auto e svegliando tutti in piena notte.”

“L’immobilismo della giunta nei confronti di questa situazione, e di tante altre nelle periferie torinesi, mi lascia allibito. – conclude il portavoce di Torino Tricolore – Non mi stancherò mai di dire che i quartieri si riconquistano vivendoli, scendendo in strada fisicamente. Questo noi facciamo ogni giorno.”

IL VIDEO DI TORINO TRICOLORE DELL’ULTIMA RISSA NEL QUARTIERE BARRIERA DI MILANO: