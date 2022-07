Rissa in via Malone, botte in strada sotto gli occhi dei residenti [VIDEO]

Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 8 luglio 2022, è scoppiata l’ennesima rissa in via Malone angolo via Monte Rosa a Torino. Tre ragazzi africani se le sono date di santa ragione sotto gli occhi attoniti dei residenti, che hanno temuto per le loro auto parcheggiate. Tutto si è poi concluso con un lancio di bottiglie prima dell’arrivo degli agenti della polizia.

Il video è stato pubblicato su Facebook da Verangela Marino, capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 6: “Continuo a sostenere che questa situazione debba giungere a un termine immediatamente. Trovo vergognoso che i residenti non possano neanche essere sicuri all’interno delle loro abitazioni. Tolleranza zero, basta integrazione fuori controllo, basta spacciatori, basta criminali nelle nostre strade, i cittadini meritano rispetto, dignità e sicurezza. I residenti del quartiere Barriera di Milano non sono diversi dai residenti dei quartieri Santa Rita, Crocetta, collina e centro, è ora di finirla. I cittadini sono stanchi e arrabbiati”.