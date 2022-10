Rissa con spranghe e martelli in Barriera Milano, danneggiata un’auto

Attimi di paura nella notte nel quartiere Barriera di Milano per una maxi rissa scoppiata in via Sempione.

Nella colluttazione, che ha coinvolto almeno otto persone, i protagonisti si sono affrontati a colpi di spranghe di ferro e martelli all’uscita dal locale “Narghilè”, danneggiando anche un’auto parcheggiata in zona.

“Mi domando che cosa debba ancora succedere su questo territorio affinché vengano presi dei seri provvedimenti da parte delle città – scrive su Facebook la capogruppo di FdI in Circoscrizione 6, Verangela Marino -. I cittadini meritano risposte, bisogna porre fine a tutte queste situazioni vergognose prima di trovarci di fronte una scena raccapricciante di un morto”.