Rissa con mazze, coltelli e cocci di bottiglia a Porta Palazzo: 4 arresti, feriti due carabinieri

Ennesima notte ad alta tensione a Torino. Nella tarda serata del 17 ottobre è scoppiata una violenta rissa tra extracomunitari in corso Regina Margherita, all’angolo con Porta Palazzo, per futili motivi.

Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, si sono imbattuti in tre peruviani e un ecuadoregno che si affrontavano con cocci di bottiglia, mazze e un coltello. In due sono rimasti feriti: le loro condizioni non destano preoccupazione. Contusi in modo lieve pure due militari dell’Arma. I quattro sono stati arrestati per rissa aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.