Rissa ad Avigliana: 19enne colpisce minore con cocci di vetro, arrestato

Paura nella serata di sabato ad Avigliana per una rissa scoppiata in via Don Balbiano e conclusasi con un 15enne ferito e trasportato in ospedale.

L’ACCADUTO

Responsabile dell’aggressione è stato un ragazzo di 19 anni. Secondo la prima ricostruzione quest’ultimo stava lanciando (senza alcuna motivazione precisa) uova contro le auto in corsa. Una di queste ha colpito quella nella quale si trovavano il 15enne, poi ferito, ed il padre.

LA RISSA E L’ARRESTO

I due sono scesi dall’auto per confrontarsi con il 19enne e da lì è scoppiata una colluttazione, terminata con il minorenne ferito da cocci di vetro all’addome. Il padre, 37enne di Buttigliera Alta, ha subito chiamato i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno arrestato l’aggressore ora accusato di tentato omicidio.