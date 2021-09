Rischio infiltrazioni criminali appalti Tav, siglato protocollo d’intesa [LE FOTO]

Siglato un protocollo d’intesa fra la Guardia di Finanza e il TELT per la prevenzione del rischio di infiltrazione criminale e la tutela della regolarità e della trasparenza degli appalti Tav, a garanzia della leale concorrenza e della parità di condizioni tra imprese.

L’accordo è stato firmato questa mattina presso la sala San Matteo del Comando Generale della Guardia di Finanza. Presenti il capo di Stato Maggiore, il Gen. D. Francesco Greco, e il direttore generale di TELT (Tunnerl Euralpin Lyon Turin), l’arch. Mario Virano. A margine dell’evento, le Autorità intervenute hanno espresso soddisfazione per la formalizzazione del memorandum, che rappresenta uno strumento di sostanziale potenziamento delle linee di presidio della legalità in un settore strategico per il rilancio dell’economia nazionale. Tra le prime iniziative congiunte, saranno avviate anche attività di formazione per il personale di TELT sui temi che sono oggetto del protocollo.