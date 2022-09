«Rischiamo uno tsunami», dice un alto dirigente di una importante Asl. «Saranno lacrime e sangue», gli fa eco un pari grado con lunga esperienza nell’amministrazione Comunale con cui il primo sta prendendo un caffè in un bar di via Milano. E’ mattino presto, fare i nomi dei due – essendo le conversazioni “intercettate” dal tavolino accanto – sarebbe di cattivo gusto, e nulla aggiungerebbe alla riflessione che si consuma davanti a un espresso con brioches. Ed è un attimo passare dal prezzo del cornetto («venti centesimi in più in un colpo, che vergogna») alle mense scolastiche del Comune. «Una bella grana», si dice al bar. E si parla della grande rivoluzione con menù di grandi chef, cibo biologico, più cucine vicino alle scuole, attenzione alle intolleranze e lotta allo spreco alimentare. Che si sarebbe voluta far partire con l’inizio dell’anno scolastico. Ma dovrà attendere. Il bando, è stato lanciato tardi. E il perché lo spiega la determinazione dirigenziale del 31 agosto con cui si dispone la “proroga tecnica” fino al 31 dicembre dei contratti in corso. Fino a fine anno, dunque, a servire i pasti ai bambini torinesi saranno i vincitori della gara precedente. Poi, entreranno in scena i nuovi. «Sempre che la situazione non precipiti», si dice al tavolino del bar di via Milano. E il riferimento, ovviamente, è alla corsa dei prezzi che sta svuotando tanti frigoriferi e rischia di avere pesanti ripercussioni sul sistema degli appalti. A Palazzo Civico, come negli ospedali («se va avanti così, dice il dirigente della Asl, rischiamo che si blocchi tutto»), il sentimento prevalente è l’angoscia. Che ben si percepisce anche tra le righe in un burocratese meno asettico del solito della determina sulle mense. Con i dirigenti comunali che mettono nero su bianco le preoccupazioni per “una contingenza economica eccezionale mai registrata in pari entità negli ultimi decenni, caratterizzata da un’impennata improvvisa del prezzo all’ingrosso del metano, dei carburanti per autotrazione e di alcune altre materie prime, tra le quali diversi alimenti impiegati nel servizio di ristorazione», che «ha imposto un’approfondita rivalutazione dell’adeguatezza dell’impostazione originaria, per testarne la tenuta o considerare le possibilità di sue modifiche e adeguamenti”. Una impennata dei prezzi che ha costretto gli uffici a “formulare una previsione – almeno di massima e nei limiti in cui tali analisi possono avere una qualche validità predittiva, in scenari temporali nei quali la volatilità torni a essere contenuta e le variabili esogene limitate – del carattere contingente o tendenziale di tali fenomeni, della probabilità o meno di un intervento di politica pubblica industriale, regolatoria dei prezzi, nonché dei rimedi contrattuali approntabili nel caso in cui tali fenomeni portassero invece a disequilibri gravi e duraturi del rapporto”. E questo vale per le mense scolastiche. Ma anche per quelle degli ospedali. E pure per chi alla nostra sanità fornisce la biancheria lavata ogni giorno, per chi dovrà aggiustare i ponti, tappare le buche. Nessuno, oggi, sa quanto costeranno la fettina, lo zucchino o il catrame domani. E diventa sempre più difficile, per le imprese, impegnarsi a garantire un servizio ad un determinato prezzo, di fronte a simili incognite. Alcuni di coloro che gli appalti li hanno vinti, stanno già piangendo lacrime amare. Lavorando in perdita, senza potersi tirare indietro, se il servizio che offrono rientra tra quelli essenziali. «Ma avanti di questo passo – confidava ieri un industriale – salta tutto in aria». Le imprese, i servizi. E di conseguenza le famiglie che non hanno neanche più i soldi per pagare libri nuovi ai propri figli.

stefano.tamagnone@cronacaqui.it