RIPARTENZE. Archivio dei Sogni, una giornata di festa per la Comunità

L’edizione 2021/2022 dell’Università Popolare del Teatro nasce dalla volontà di proseguire un percorso intrapreso “prima della pandemia” e mai abbandonato. Nasce dalla consapevolezza che dopo l’emergenza sanitaria si apre l’emergenza sociale e culturale. Per questo motivo, sceglie di coinvolgere sempre più associazioni, abitanti, artisti/e del territorio di Barriera di Milano all’interno delle attività proposte a Teatro Marchesa.

L’Università Popolare del Teatro sempre più, nel tempo, si caratterizza quale incubatore di nuove progettualità artistico-teatrali.

La pandemia ha compiuto un cambiamento nelle persone: chi opera nell’arte e nel teatro deve riconoscerlo e trasformarlo in visione per il futuro mettendosi in ascolto del cambiamento.

E’ proprio attraversare un tempo che non sapevamo quanto sarebbe durato, rigenerare gli spazi in cui abbiamo vissuto questo tempo sospeso, ha fatto nascere il progetto RIPARTENZE. Archivio dei Sogni.

In un momento storico così tormentato, bisogna ripartire da una pratica artistica capace di produrre democrazia e che metta al centro dell’operare la relazione tra artisti/e, luoghi e cittadini/e.

Nel 2020 l’incontro con il progetto Community Organizing, coordinato a Torino nord da Sara Fenoglio e promosso dall’Università degli Studi di Torino, è stato molto importante per entrare in relazione continuativa e tenere un filo teso durante la pandemia con i molteplici soggetti associativi presenti sul territorio di Barriera di Milano. L’incontro con il progetto REPLAY, curato da Lorena Tadorni e promosso dall’Associazione Passepartout che opera in contesti artistici attraverso processi partecipati, è diventato opportunità significativa per l’ampliamento dell’’offerta culturale rivolta ai/alle cittadini/e innovativa e di alta qualità.

Da qui nasce la necessità di lanciare un evento performativo capace di coinvolgere il territorio e di evocare un piano di recovery “oltre l’economia” a carattere culturale e artistico: raccogliere i desideri, i sogni, le speranze che ogni persona immagina per sé e per il proprio territorio, evocando un luogo dell’anima.

Percorreremo questo percorso insieme a una rete di associazioni e realtà artistiche di Barriera di Milano, in una giornata di festa che vedrà alternarsi di momenti artistici e teatrali insieme a momenti di riflessione sul Teatro inteso come spazio identitario e di Comunità.

PROGRAMMA, 22 aprile 2022

Ore 17,15

Presentazione del progetto RIPARTENZE. Archivio dei Sogni

Riflessioni sulla necessità di monitorare il presente culturale del territorio per andare verso il futuro.

I luoghi della cultura aperti e attivi in Circoscrizione.

Le azioni importanti per lo sviluppo culturale del territorio.

I protagonisti del progetto cultura: artisti/e, operatori/trici, associazioni, fruitori/trici e pubblico.

Tavola rotonda con: Sara Fenoglio, Community Organizing Torino; Lorena Tadorni, Progetto REPLAY, Associazione Passepartout; Lucia Falco, Teatro in Rivolta; Ludovico Lanni, Associazione Eufemia; Giulietta Debernardi, Campsirago Residenza; Vicente Cabrera, Associazione Culturale Progetto Rescue; Vittorio Campanella, Associazione Arci Il Pane e le Rose; Massimo Maglorio, Parrocchia Maria Speranza Nostra; Alda Noka, Berrai Barriera – Circolo Banfo; Walter Revello, Libere Gabbie; Valeria Sangiorgi, Centro Donna; Céline Schlotter, Progetto Le Sorelle; Marianna Barbaro, Progetto Archivio dei Sogni; Gianluca e Massimiliano De Serio, Il Piccolo Cinema.

Saranno presenti Carlotta Salerno, Assessora Istruzione, Edilizia Scolastica, Giovani, Periferie e Rigenerazione Urbana Città di Torino; Valerio Lomanto, Presidente Circoscrizione 6 Città di Torino; Alessandro Sciretti, Coordinatore Commissione Cultura Circoscrizione 6 Città di Torino

Ore 19,15

Archivio dei Sogni. Presentazione in anteprima del progetto-evento a cura di Maria Grazia Agricola, Marianna Barbaro e Céline Schlotter

Continuare a costruire sogni, a immaginare visioni, a non arrendersi all’inevitabilità del presente implica “avere accanto a sé” un luogo dell’anima da cui poter attingere energie, immagini, memoria di alcuni momenti in cui la luce è emersa dal buio. TeatroComunità porta con sé una raccolta di storie, racconti, evocazioni, immagini che i molteplici incontri con cittadini/e, artisti/e, operatori/trici hanno alimentato nel tempo. Non siamo mai stati “soli”: l’eco di questi incontri e dei sogni scaturiti da essi, ci hanno accompagnato nei tempi più oscuri di questi ultimi anni. Da qui ripartiamo.

Alcune immagini ed evocazioni di questo nuovo progetto saranno presentate in questa giornata di festa rivolta alla comunità.

In scena e autori: Marianna Barbaro, Daniela Campi, Giuseppina Choc, Mario Forte, Gabriella Inglese, Enza La Salandra, Antonio Panebianco, Attilio Piglia, Giovanna Pisano, Andrea Pisano, Antonio Verdini, Nezha Elmoutchou.

Accanto a noi con i loro sogni: Rodolfo Brescia, Luisona Choc, Piera Dal Prà, Gabriella Bellicini

Aperitivo

Ore 20,30

Favole al Telefono con Giulietta Debernardi, Campsirago Residenza Spettacolo per la comunità rivolto alle famiglie

Una produzione di Campsirago Residenza | da un’idea di Anna Fascendini | di e con Anna Fascendini, Soledad Nicolazzi, Marco Ferro, Michele Losi, Valeria Sacco, Giulietta De Bernardi

Durata 60’, adatto dai 4 anni

Un’originale lettura animata, in forma di gioco, delle Favole al telefono di Gianni Rodari che coinvolge direttamente i/le bambini/e. La lettura, interpretata di volta in volta da un attore o un’attrice di Campsirago Residenza, inizia con l’arrivo di un curioso personaggio. Interagendo con lui, saranno i/le bambini/e a scegliere la storia che vogliono ascoltare, per quattro volte. Lo spettacolo terminerà con la scrittura collettiva di un nuovo racconto.

Ingresso gratuito

Prenotazione obbligatoria alla mail infochoroscomunita@gmail.com

Per info scrivi a infochoroscomunita@gmail.com

oppure chiama i numeri 346 9509347- 3917035129