Riparte la scuola, Cirio: “Che sia anno da vivere insieme e condividere”

L’anno scolastico 2021-22 è alle porte: quello di oggi è il primo giorno di scuola per tantissimi studenti italiani e piemontesi.

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha voluto inviare un messaggio agli studenti sul proprio profilo social: “Inizia un nuovo anno scolastico e io non posso che augurarvi che sia un anno da vivere insieme, da condividere. Me lo auguro con ogni forza da presidente e me lo auguro con il cuore da papà. Il periodo che ci lasciamo alle spalle è stato duro per ognuno di noi, moltissimo per voi. Ma lo avete affrontato con determinazione, pazienza e coraggio. Ripartite da qui. Camminando verso il vostro e il nostro futuro. Buon primo giorno di scuola”.