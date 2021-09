Riparte la scuola, Appendino: “Speriamo sia anno del ritorno alla normalità”

Oggi, lunedì 13 settembre, è il primo giorno del nuovo anno scolastico per tantissimi studenti italiani e torinesi.

La sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha scritto sui social un lungo messaggio per alunni e insegnanti: “Speriamo che questo sia davvero l’anno del ritorno alla normalità – ha scritto -. Di una scuola in presenza, specie per i più piccoli, che resterà tale. Tanto i bambini, quanto gli insegnanti, quanto le famiglie, hanno bisogno che la scuola sia quel mondo di contatti fisici, di relazioni, di voci che fanno vibrare l’aria, di sguardi che dipendono dalla luce e non dalla connessione, di risate forti, chiare, distinte, senza ritorni o interferenze”.

“Mi piace pensare che la scuola sia da sempre la nostra arma più potente contro il Covid – ha aggiunto Appendino – So che ancora non tutto è facile. So che ci sono ancora molti nodi da risolvere, sia da un punto di vista logistico che da un punto di vista sanitario. Ma so anche che le Istituzioni, le scuole, le famiglie, stanno facendo tutto il possibile per garantire che la scuola rimanga quel luogo meraviglioso che deve essere dove cresce la comunità del futuro. Buon anno a tutte e tutti. Che sia davvero un anno di ripartenza”.