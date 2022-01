Riparte il progetto “sponde sicure”: l’arte protagonista contro il degrado

Lungo Dora Napoli e l’arte di nuovo uniti contro il degrado e i bivacchi. Merito del progetto “Sponde sicure” che anche nel 2022 troverà nuova applicazione tra i quartieri Aurora e Borgo Dora. L’ok definitivo, arrivato in Circoscrizione 7, prevede la firma su un protocollo d’intesa tra il centro civico stesso e i cittadini e commercianti della zona che avranno l’onere e l’onore di prendersi cura del viale alberato compreso tra via Mondovì e la passerella Carpanini.

«Un progetto che prevede momenti di intrattenimento musicale – spiega Alex Bonsignore del Bar Pausa Cafè -, e tranquille serate lungo quel viale che vogliamo torni a essere sicuro. Per i cittadini, che hanno diritto di dormire la notte e di non vivere nella paura di risse o schiamazzi». Per l’appuntamento con le iniziative culturali e la rassegna “Boulevard des Artistes” sono già state fissate alcune date: 10 aprile, 8 maggio, 12 giugno, 19 luglio, 11 settembre e 9 ottobre. Oltre alla manifestazione Rive gauche – pittori a Torino”, nata nel 2009 e ferma da due anni causa pandemia, spuntano anche altri appuntamenti con le serate “senzafronzoli”, “Summer fest” e “Spring festival”. Pittori, scultori, fotografi e artigiani. E ancora quadri, sculture di artisti emergenti, fotografie, disegni e artigianato andranno a comporre un sanguigno puzzle di forme e colori per trasformare la Dora Riparia nella Senna subalpina. Le affinità tra il capoluogo piemontese e Parigi, del resto, sono argomento ricorrente nelle guide turistiche dedicate a Torino e fanno leva sull’atmosfera, sulla storia, sulla propensione culturale e sulle preziose presenze fluviali.

«Ma il nostro impegno – racconta Bonsignore, commerciante del lungo Dora – deve essere anche accompagnato dai controlli e da una volontà di investire nel quartiere». Per il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri «si tratta di un intervento importante che porterà ampia riqualificazione alle sponde della Dora».