Rimonta Bologna nella ripresa, il Toro va ko al Dall’Ara

Brusco stop per il Toro dopo le due vittorie consecutive in campionato. Allo stadio Dall’Ara passa il Bologna: finisce 2-1 per i felsinei, che hanno vinto in rimonta grazie a due reti nella ripresa.

JURIC SCEGLIE LA COPPIA MIRANCHUK-VLASIC

Juric, oggi squalificato, sceglie il solito 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic in porta e il trio di Buongiorno, Schuurs e Djidji in difesa. A centrocampo Ricci con Lukic, Singo e Lazaro sono gli esterni. Ancora confermati Miranchuk e Vlasic sulla trequarti, l’unica punta è Pellegri.

PELLEGRI SI FA MALE SUBITO, SEGNA LUKIC

Toro alle prese con la sfortuna dopo appena 4 secondi: Pellegri si fa male scivolando dopo uno scatto ed è costretto ad uscire. Al suo posto c’è Karamoh. In un primo tempo molto noioso e con pochissime occasioni la scossa arriva al 25′: lancio in profondità di Milinkovic-Savic per Miranchuk, il russo entra in area ed è steso da Lucumi. Calcio di rigore per i granata: dal dischetto Lukic non sbaglia e manda a riposo le squadre sullo 0-1.

RIBALTONE BOLOGNA CON ORSOLINI E POSCH

Nella ripresa il ribaltone del Bologna: Orsolini, entrato al 58′ al posto di Aebischer dopo i quattro cambi operati ad inizio ripresa da Motta, realizza la rete del pari al 64′. Il 2-1 lo firma quindi Posch su assist di Soriano. Finisce così: brutto stop per i granata, ancora decimi e ora con i felsinei che accorciano a -1.