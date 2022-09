Rimane solo la prestazione: che fatica segnare un gol

Un sabato sera amaro per il Torino che ha disputato una grande partita contro la più blasonata Inter. Gli uomini di Juric, sono stati protagonisti per 70 minuti, poi negli ultimi 20 hanno subito i nerazzurri, per poi capitolare nel finale a causa del gol di Brozovic su assist di Barella. Qualche errore di troppo? Sicuramente si poteva pensare prima alla staffetta tra Antonio Sanabria e Pietro Pellegri. I granata avevano bisogno di un po’di freschezza in attacco per tenere su il pallone e uno come Pellegri, con il suo agonismo, avrebbe fatto comodo in una partita del genere.

Invece, l’attaccantte è stato messo in campo dopo la rete dell’1 a 0 dell’Inter, rappresentando di conseguenza la mossa della disperazione. Più in generale, l’ultimo slot di sostituzioni è stato posticipato fin dopo la rete di Brozovic. Considerate le difficoltà del Torino negli ultimi 20 minuti, si poteva pensare a spendere prima gli ultimi due cambi a disposizione. Insomma, anche Wilfired Singo poteva essere inserito prima sulla corsia di destra dove Valentino Lazaro era reduce dalla terza partita di fila da titolare.

Si può aggiungere che gli ingressi di Emirhan Ilkhan («Sono molto dispiaciuto per la conseguenza del mio errore», ha scritto ieri sui social) e di Nemanja Radonjic sono coincisi con l’abbassamento del baricentro granata. Sia Karol Linetty sia Demba Seck non apparivano al termine delle loro energie. Privarsi di un uomo esperto come il polacco a venti minuti abbondanti dalla fine non è apparsa un’idea saggia. Più lineare la staffetta tra Radonjic e Seck, anche se l’ex OL ha faticato a carburare e si è fatto apprezzare soltanto per una conclusione in diagonale ben parata da Handanovic.