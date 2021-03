Rigore di Belotti, perla di Locatelli: Italia batte Bulgaria 2-0

L’Italia di Roberto Mancini non fallisce la trasferta di Sofia e batte anche la Bulgaria nelle qualificazioni ai Mondiali del 2022: finisce 2-0, a segno Belotti e Locatelli.

E’ proprio Belotti, scelto oggi dal ct per guidare l’attacco azzurro dal 1′, a guadagnare il calcio di rigore al minuto 43. L’attaccante subisce una leggera spinta da Dimov e cade a terra: l’arbitro non ha dubbi ed assegna il penalty, che il centravanti granata non sbaglia infilando all’angolino basso alla destra del portiere. Il raddoppio arriva solo all’82’: è Locatelli a segnare con un gran tiro a giro da posizione defilata in area di rigore.

L’Italia sale a quota 6 punti in classifica, gli stessi della Svizzera. Gli elvetici hanno infatti battuto poco fa la Lituania, prossimo avversario degli azzurri nella trasferta di mercoledì prossimo.