Rifiuti, puniti 119 “furbetti”: «Merito delle telecamere»

Dall’inizio dell’anno ad oggi sono state ben 119 le sanzioni per abbandono di rifiuti a Pinerolo. Questo grazie alle nuove telecamere di sicurezza installate e ai numerosi controlli da parte dal nucleo di Polizia ambientale. Tali controlli, su richiesta dell’Amministrazione comunale, si sono intensificati su tutta la città, sia in area urbana, sia nella zona rurale.

In particolare, si è potuto risalire agli autori del reato attraverso le telecamere di sorveglianza fisse e grazie alle quattro fototrappole dislocate nei pressi degli ecopunti, che periodicamente vengono fatte ruotare sul territorio. Gli agenti sono riusciti inoltre a individuare, attraverso elementi raccolti sul posto, come scontrini e ricevute, i proprietari dei rifiuti abbandonati.

Dalle bombole dei gas a enormi sacchi dell’immondizia lasciati fuori dal cassonetto. Sono diversi i materiali illegalmente lasciati vicino ai cassonetti, ma sono altrettante le tecniche utilizzate per eludere le telecamere, ovviamente non andate a buon fine.

Alcune delle sanzioni, hanno avuto valenza penale in quanto si trattava di ditte, la comunicazione del reato è stata perciò inviata all’autorità giudiziaria competente.

«Nel corso dell’anno questo tipo di controllo verrà ulteriormente implementato non solo attraverso la strumentazione elettronica, con l’ausilio di personale in borghese che vigilerà ad esempio sul mancato raccoglimento delle deiezioni canine» spiega il comandante della Polizia Locale, Federico Battel. «Anche il centro cittadino sarà oggetto di controlli ripetuti in vista del posizionamento di nuovi cassonetti per la raccolta rifiuti dedicati ai residenti, non in uso dei locali commerciali che invece usufruiscono della raccolta porta a porta».