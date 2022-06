Rifiuti e catrame in riva al lago: il sindaco pronto a denunciare

Ci vuole un bel coraggio ad abbandonare dei rifiuti inerti lungo la passeggiata d’erba a pochi metri dalle rive del lago di Viverone. Li hanno scoperti nei giorni scorsi i vigili urbani durante i loro controlli sul lungo lago. E il sindaco Renzo Carisio è pronto a sporgere denuncia contro ignoti, in quanto potrebbe configurarsi un reato ambientale compiuto in un sito di interesse comunitario.

Il condizionale è d’obbligo perché Carisio è in attesa di conoscere con precisione il tipo di materiale scaricato: «Dovrebbe trattarsi di catrame misto a terra – dice il sindaco – derivante quindi da lavori di ristrutturazione, ma per la denuncia devo aspettare la relazione dell’ufficio tecnico. Penso inoltre che l’autore dello scarico abusivo non arrivi da tanto , in quanto non vi sono strade di accesso al sito, che non è conosciuto da persone di fuori».

In Comune si cerca di capire cosa possa aver spinto una o più persone a compiere un disastro del genere in una zona demaniale protetta dalle leggi comunitarie in spregio al comune buon senso ed al rispetto di un bene naturale in una zona molto frequentata da turisti. «Quello che è certo è che diamo una pessima immagine del nostro territorio», ha concluso il sindaco.