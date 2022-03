Rientrata con nove bambini e due adulti malati la missione della Regione Piemonte

Si è chiusa con un momento di forte apprensione la seconda missione della Regione Piemonte che ha portato al Regina Margherita di Torino altri nove bambini malati di cancro dall’Ucraina. Oltre a loro anche due anziani con patologie oncologiche e cardiache. Ad agitare l’ultima mezz’ora di volo è stato il malore di Kostiantin, 15 anni, immediatamente soccorso con l’ossigeno e trasportato d’urgenza in terapia intensiva dopo l’atterraggio insieme ad un secondo paziente.

“Il ragazzino che non è stato bene in aereo è stato stabilizzato in aereo adesso è partito in ambulanza e sarà ricoverato in terapia intensiva” ha rassicurato all’arrivo la dottoressa Franca Fagioli, direttrice della Oncoematologia pediatrica che ha accompagnato anche in questo viaggio il governatore Alberto Cirio e l’assessore Fabrizio Ricca, insieme alla sua equipe di medici rianimatori e infermieri.

“Ora cominceremo a capire le condizioni generali di tutti e anche di questo bambino così da avviare il corretto percorso terapeutico”. La situazione in Ucraina per loro era particolarmente complessa. “I medici sono in grande difficoltà come tutte le associazioni che si occupano di pazienti oncologici, sia pediatrici che adulti. Credo che questo viaggio sia stato importante soprattutto per questi bambini che cominceranno l’iter terapeutico direttamente nel nostro paese e per tutti quelli ai quali potremo riattivare la terapia in tempi brevissimi”.