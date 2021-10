Rientra per cinque volte nell’alloggio da cui è stato sfrattato: arrestato

Martedì scorso gli agenti della Squadra Volante hanno arrestato un uomo di 52 anni per violazione di domicilio. Nella mattinata precedente, questi aveva ricevuto lo sfratto da un appartamento in zona Barriera Milano ma quello stesso pomeriggio si era reintrodotto all’interno dell’abitazione, costringendo il proprietario ad allertare il 112 NUE.

Gli agenti giunti sul posto lo avevano poi denunciato per violazione di domicilio. Nella stessa giornata erano poi seguiti ulteriori tentativi di accesso da parte dell’uomo, di nazionalità senegalese: a ogni ingresso il 52enne ha sostituito la serratura montata dal padrone di casa con una di sua proprietà. Martedì mattina è scattato l’arresto per il reo, sorpreso per la quinta volta all’interno dell’appartamento.