Ridivento zio

Gliel’avevo detto a Carlotta, la figlia di mia sorella Consolata, di non dannarsi l’anima nella ricerca di un inseminatore qualsiasi che soddisfacesse in tempo utile il suo desiderio di maternità. “Il primo venuto – le dicevo – una come te non se lo prende, altrimenti ti saresti tenuta il simpatico professore col quale hai convissuto per anni. Se era destino che vi lasciaste, avete fatto bene a lasciarvi. E se è destino che arrivi l’amore vero, arriverà, vedrai”. Ed è arrivato. Giusto sul rettilineo d’arrivo, a 38 anni. E’ arrivata anche la bella notizia della gravidanza, per cui s’impone anche il matrimonio, con gran goduria delle rispettive famiglie, soprattutto di quella di lei, cioè la mia. E matrimonio sarà, domani a Napoli. Naturalmente caleremo da Torino in commando nuziale (zii, zie e cugini) e le case quassù (ma immagino anche laggiù) sono in fibrillazione per l’evento. O meglio, le donne sono in fibrillazione per quel malessere passeggero e prenuziale che si chiama “oddìo, non ho niente da mettermi!”. E lì si scatena un affannoso viavai di visite a negozi, frugamenti di armadi, prove di vestiti, prestiti di scarpe e accessori, prenotazione di parrucchieri costosi. Le donne sono specialiste per cercare ad ogni costo di apparire bellissime ed elegantissime ai matrimoni (come se tutti gli invitati fossero lì a giudicare proprio loro) riuscendo regolarmente a risultare goffe e meno belle di quel che sono nella quotidianità. Cappelli improbabili, sciarpe e foulards da telenovela, scarpe che fanno male e le costringono a camminare sulle uova. E noi maschi? Noi andremmo anche in scarpe da tennis, jeans e polo, ma loro non ci lasciano. Non ci resta che ubbidire, docili. E ovviamente pagare.

