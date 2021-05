Ricoveri e vaccini per i nuovi colori: «Coprifuoco alle 23 già da lunedì»

La prima richiesta su cui cresce la pressione dei governatori riguarda il coprifuoco, da spostare almeno alle 23 già da lunedì prossimo e trova una sponda nei ministri della Lega e da Forza Italia, nonostante la prudenza espressa dal presidente Mario Draghi e dal ministro Roberto Speranza, che potrebbero rimandare la decisione di una settimana ancora. Se la riunione della “cabina di regia” sulle modifiche da introdurre al decreto Sostegni a Palazzo Chigi è slittata, viene confermato per oggi il vertice tra Governo e Regioni per definire il nuovo calendario delle riaperture a partire dalle piscine alla ripresa delle cerimonie private, come i matrimoni, ma anche per discutere delle richieste che arrivano dai centri commerciali, ancora chiusi nei fine settimana o dal settore dei parchi tematici, la cui ripresa delle attività è prevista soltanto a partire da luglio. E a quel tavolo approderà anche un’altra istanza, più volte espressa dalle Regioni: rivedere gli indicatori che ancora regolano il sistema dei colori. Attualmente, infatti, con l’indice di trasmissione Rt sopra 1 si passerebbe automaticamente in zona arancione e con un valore di 1,25 in zona rossa. A rischiare al momento l’arancione sarebbero solo Lombardia, Veneto e Campania, ma da più fronti viene chiesto che il parametro venga sostituito con l’Rt ospedaliero, ovvero, con il numero dei ricoveri e non dei contagiati da leggersi in parallelo con l’andamento della campagna vaccinale. Le Regioni e il centrodestra attendono una prima decisione dell’esecutivo già venerdì sulla base del monitoraggio settimanale e una curva epidemiologica ancora in discesa. Questa l’unica condizione che avrebbe posto Draghi per l’allentamento del coprifuoco. Ma è battaglia, almeno, annunciata. A sollecitare una scelta, oltre alle mozioni per l’abolizione arrivate da Veneto e Liguria, ha provveduto anche il ministro agli Affari Regionali, Mariastella Gelmini. «Il Governo – ha spiegato – si era impegnato a rivedere il calendario delle riaperture a metà maggio: la data è arrivata dobbiamo discuterne entro fine settimana».