Ricercato da un mese: latitante beccato a spasso per Torino

Lo hanno visto tra via Rossini e via Verdi, giovedì mattina, e hanno deciso di sottoporlo a controllo. E’ così che è finita la latitanza di un trentaduenne senegalese, irregolare sul territorio italiano.

LATITANTE RICERCATO DA UN MESE

Un mese fa l’uomo era stato colpito da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura di Torino per l’espiazione di una pena di oltre due anni per reati inerenti agli stupefacenti. Il trentaduenne latitante è stato portato in carcere dagli agenti del commissariato Centro che lo hanno individuato.

