Ricci, uomo mercato: «Io sto bene al Toro»

Punto fisso del Toro e in rampa di lancio con la Nazionale, il 2023 può essere l’anno di Samuele Ricci. La sua crescita è esponenziale, tanto da aver attirato su di sé gli occhi dell’Atletico Madrid, ma per il club di via Arcivescovado è incedibile: il classe 2001 è un elemento imprescindibile per Juric, oltre ad avere ancora dei margini di miglioramento incredibili. «A Torino mi trovo davvero bene, adesso stiamo lavorando forte per farci trovare pronto per il Verona» le parole del centrocampista, che attraverso Instagram ha risposto alle curiosità dei tifosi. «Ho sempre avuto il 28 perché è la data di nascita di mio papà – l’aneddoto sul numero di maglia – e sono molto legato alla mia famiglia: loro stanno a Pisa ma vengono spesso allo stadio, è anche grazie a loro se sono arrivato qui». La Maratona è speciale, «Trasmette carica ed è bello quando canta l’inno, percepiamo la passione dei tifosi» l’emozione di Ricci, che veste anche l’azzurro: «Mi sono sentito gratificato, significa che la strada è quella giusta».

Intanto, uno spagnolo è diventato l’ultima idea di mercato granata: si tratta di Aaron Martin, esterno mancino classe 1997 di proprietà del Mainz, in Germania. Il Toro ha effettuato un sondaggio, ma c’è la concorrenza di Bologna ed Espanyol, proprio la squadra affrontata da Juric nell’amichevole di sabato scorso. Intanto, il club aprirà oggi la vendita dei tagliandi per la sfida contro la Cremonese, l’amichevole pre-natalizia fissata per il 23 dicembre alle ore 14 al Grande Torino. E la politica scelta è quella dei prezzi popolari: la curva Maratona sarà a 5 euro (prezzo unico), la Tribuna Granata a 10 euro (5 euro per gli Under 16) e le Poltroncine Granata a 20 euro (10 euro il ridotto). I biglietti saranno acquistabili online oppure direttamente allo stadio, aperto dal lunedì al venerdì con orario 10-13 e 14-18 e a partire da due ore prima della partita nel giorno di gara.