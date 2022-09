Suona la campanella, ritorno tra i banchi per 500mila studenti in tutto il Piemonte. Riaprono le scuole, tornano l’emozione della sveglia al mattino presto, lo zaino da preparare, i compagni di classe da riabbracciare o da incrociare per la prima volta. Ma non sono tutte rose e fiori. Mancano bidelli e segretarie e, rispetto all’anno scorso, si sono “persi” 8mila alunni.

Fotogalley a cura di Tonino Di Marco

