Riapre senza rispettare norme anti-Covid: chiuso per cinque giorni Club Privé di Mirafiori

Ha riaperto, senza però rispettare le norme anti-Covid. Martedì pomeriggio personale della Divisione Polizia Amministrativa ha proceduto al controllo di un circolo privato nel quartiere Mirafiori. La riapertura del locale, prevista proprio per il pomeriggio del 27 aprile, era stata ampiamente pubblicizzata sulla pagina Facebook del club.

Giunti sul posto, gli operatori hanno proceduto al controllo dei locali del circolo privato, in cui venivano somministrati alimenti e bevande alcoliche e svolte attività di vario genere. All’interno erano presenti 40 persone, alcune delle quali in accappatoio, assembrate nei diversi locali.

Infatti, la sauna e la piscina risultavano perfettamente in funzione, in violazione della normativa anti-Covid. I poliziotti hanno proceduto pertanto a sanzionare il titolare e a disporre la chiusura provvisoria dell’attività per 5 giorni.