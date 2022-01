Reti bianche a San Siro: Milan-Juve finisce 0-0

Reti bianche a San Siro nel posticipo della 23esima giornata di Serie A: Milan e Juventus si dividono la posta in palio in una partita che si è chiusa sul risultato di 0-0.

CUADRADO FUORI, A LEAO RISPONDE SZCZESNY

La Juve inizia bene, ma è il Milan alla lunga ad uscire e a fare la partita. I bianconeri privilegiano la fase difensiva e riescono a arginare gli attacchi dei rossoneri, che creano poco. La prima occasione arriva per Cuadrado, che spara fuori da posizione favorevole al limite dell’area. Risponde Leao, che però trova i guantoni di Szczesny. A metà primo tempo si fa male Ibrahimovic, che lascia il campo.

LA JUVE CHIUDE SENZA TIRARE IN PORTA

I cambi non risolvono la situazione ed il copione tattico dell’incontro restano lo stesso anche nel secondo tempo. Il Milan prova a rendersi pericoloso con Giroud, la Juve non si affaccia quasi mai: i bianconeri chiuderanno il match senza tiri in porta.

LA CLASSIFICA

Un punto che non serve a nessuno: gli uomini di Allegri restano a -1 dal quarto posto (con l’Atalanta che ha una partita in meno). Il Milan riaggancia il Napoli al secondo posto: entrambe le squadre sono a -4 dall’Inter capolista.