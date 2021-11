Restyling ex officine Savigliano: la nuova vita con la food gallery

Una Food Gallery, servizi, dehors, nuovi marciapiedi. Così rinasceranno le ex officine Savigliano di corso Mortara, dopo la sfortunata parentesi della galleria commerciale Snos e i tempi lunghi imposti dalla pandemia. I cantieri viaggiano a pieno regime, tanto che entro Natale potrebbero già essere completati. Consegnando alla zona del parco Dora (già ampiamente rimessa in sesto dal Comune di Torino) una nuova riqualificazione cominciata con l’arrivo del lounge bar di Costadoro.

Il rilancio

Officine S Torino Food Hall porterà una ventata d’aria fresca. Il progetto del Gruppo Policentro prevede un miglioramento degli spazi interni ed esterni dell’edificio con spazi per il food (ristoranti esotici) e spazi per i servizi, dedicati alla spesa e all’intrattenimento. Oltre a 160 metri di dehors collocati sui marciapiedi delle ex officine. Ad accogliere la clientela poi ci saranno almeno venti insegne, che corrispondono al 95% dello spazio disponibile, e botteghe green. Sopra le ex officine trovano poi spazio lussuosi loft.

Gli spazi esterni

Nell’ottica di migliorare il rapporto tra la Galleria e le aree esterne, il progetto prevede la nascita di uno spazio pedonale e l’ampliamento del marciapiede, visto come una “piazzetta lineare” destinata alla sosta delle persone che potranno usare liberamente le sedute, al riparo di nuove strutture ombreggianti. I container che ospiteranno le attività di somministrazione saranno aperti verso il marciapiede, in modalità take away. Il tutto per trasformare il corso in uno spazio vivibile e non solo in un’area di passaggio verso altri lidi.