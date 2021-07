Restano bloccate su Monte Rosa: due alpiniste trovate morte assiderate [FOTO]

Dramma nella notte sul Monte Rosa: due alpiniste, Martina Svilpo (29 anni) e Paola Viscardi (28), sono state trovate morte assiderate nella zona della Pyramide Vincent, a quota 4150 metri, dove erano rimaste bloccate durante una scalata a causa del maltempo.

(le vittime Martina Svilpo e Paola Viscardi. Foto: Facebook)

Le due vittime, piemontesi, si trovavano in compagnia di una terza persona, Valerio Zonna (27 anni), ancora in vita e portato in ospedale per controlli (ora fuori pericolo). I tre hanno chiamato i soccorsi una volta bloccati ed in difficoltà: partiti immediatamente, i tecnici del Soccorso Alpino valdostano hanno setacciato la zona nella tarda serata anche con l’elicottero, trovandole poi intorno alle 21. Le due donne erano in condizioni gravissime e sono morte poco dopo.