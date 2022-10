Resta incastrata… in un canestro! Intervengono i vigili del fuoco

Non sappiamo come, non sappiamo perché. Ma questa ragazzina è rimasta incredibilmente incastrata in un canestro. E per salvarla si è reso necessario addirittura l’intervento dei vigili del fuoco. Alla fine l’operazione va a buon fine e la giovane può sorridere, ma la scena è troppo curiosa per non suscitare l’ironia dei presenti.