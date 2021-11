Respinto il ricorso del nonno di Eitan: il piccolo può rientrare in Italia

E’ stato ufficialmente respinto dalla Corte Suprema d’Israele il ricorso di Shmuel Peleg, nonno di Eitan Biran, il piccolo di 5 anni sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone dello scorso maggio. A renderlo noto la famiglia stessa: il bambino può ora tornare in Italia.

LA FAMIGLIA PELEG NON MOLLA

La famiglia Peleg ha però annunciato di non voler mollare il caso: “Lo stato di Israele ha rinunciato a un bambino ebreo, suo cittadino indifeso senza che la sua voce venisse ascoltata, per farlo vivere in terra straniera lontano dalle sue radici, dalla sua famiglia amata, da dove sono sepolti i suoi genitori e suo fratello minore”, il commento, con l’annuncio di continuare “a combattere con ogni modo legale per riportalo in Israele. Facciamo appello alle autorità italiane per riesaminare l’affidamento”.

I BIRAN: “FINE DI EPISODIO DANNOSO E INUTILE”

Sollevati, invece, Avi Chimi e Shmuel Moran, legali della famiglia Biram: “E’ stata una sentenza legalmente, moralmente e umanamente corretta. La fine di un episodio sfortunato, dannoso e inutile per il piccolo Eitan che potrà ora tornare alla sua famiglia in Italia, compresi i suoi nonni, i genitori del suo defunto padre, e a tutte le strutture da cui è stato tolto: mediche, psicologiche ed educative. Speriamo che ora, in considerazione delle loro azioni e delle conseguenze penali delle loro azioni”, i Peleg “sapranno fermare le battaglie legali” il messaggio conclusivo.