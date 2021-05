Tentano di rapinarla, portandole via l’auto mentre è ferma al distributore di carburante. La vittima, una giovane donna, reagisce opponendo una tenace resistenza ai banditi. Quando tutto sembra essere perduto, ecco arrivare una pattuglia di agenti della policia militar: la malcapitata è salva e per i due malviventi scatta l’arresto in flagranza di reato. La scena, immortalata da una telecamera di sicurezza della stazione di servizio, è accaduta nello stato di San Paolo in Brasile.