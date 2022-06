Referendum, urne aperte anche a Torino: affluenza del 10,8% alle ore 19 [VIDEO]

E’ il giorno dei referendum abrogativi sulla giustizia anche a Torino. I seggi rimarranno aperti fino alle ore 23 e successivamente, dopo il calcolo dell’affluenza finale, inizieranno le operazioni di spoglio.

AFFLUENZA AL 10,8% ALLE ORE 19

L’Ufficio Elettorale ha comunicato il 10,8% circa di affluenza alle ore 19 degli elettori nei 919 seggi per i 5 referendum. Alle 12 il dato si attestava intorno al 4,9%.

IL SINDACO LO RUSSO: “HO VOTATO 4 NO E UN SI'”

Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, si è recato in mattinata ai seggi per il voto al referendum: “Personalmente ho votato 4 no ed un sì, quest’ultimo all’abrogazione della legge Severino, che ritengo sbagliata”, ha commentato all’uscita (video di Tonino Di Marco).