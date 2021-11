Reddito di cittadinanza, scoperti centinaia di furbetti anche a Torino

I cinquemila furbetti del reddito di cittadinanza scoperti dai carabinieri in Campania, Puglia, Abruzzo, Molise e Basilicata (truffa da 20 milioni di euro!) fanno scattare il campanello dall’allarme anche a Torino.

Già, perché anche ai piedi della Mole non mancano coloro che ricevono la misura pur non avendone veramente diritto. Come già capitato di recente ad Asti, Alessandria e Verbania. Le indagini sono serrate, con inchieste incrociate tra guardia di Finanza e militari dell’Arma. Numerosi ‘furbetti’ (e parliamo di centinaia di persone) sono già stati stanati; altre truffe sono in via di accertamento.

TUTTI I DETTAGLI SU CRONACAQUI IN EDICOLA DOMANI