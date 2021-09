Reddito di Cittadinanza. NASpI e modello 730, il Caf-Cia è pronto ad assistervi

Il mese di settembre porta con sé importanti novità. I titolari di Reddito di Cittadinanza, che terminano i 18 mesi di fruizione a fine agosto 2021, infatti .

Sarà anche accreditata la NASpI relativa ad agosto. Le indennità decorrenti dal 01/06 al 30/09/2021 saranno erogate sino al 31/12/2021 senza l’abbattimento del 3% normalmente previsto.

L’assegno “ponte” per i figli va richiesto da lavoratori autonomi, professionisti, disoccupati, coltivatori diretti o a cui manchino requisiti per avere gli assegni al nucleo familiare entro il 31/12/2021 per i figli a carico minori di 18 anni di età. Presentando la domanda entro il 30/09/2021 e con ISEE valido, non si perderà il diritto agli arretrati di luglio, agosto e settembre. L’assegno è compatibile con il RdC e altri bonus.

I pensionati titolari di pensione di invalidità civile, assegno sociale e altra forma di prestazione assistenziale possono verificare se ci sia l’obbligo di inviare la dichiarazione di responsabilità denominata ICRIC, ICLAV, Acc-As o Ps.