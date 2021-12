Red carpet per “The king’s man”

Un’anteprima per Vip e personalità torinesi ha segnato giovedì sera l’inizio del conto alla rovescia per l’arrivo nei cinema di “The king’s man” di Matthew Vaughn, girato in città ormai quasi due anni fa ma solo ora – dopo numerosi rinvii causa pandemia – pronto a giungere sul grande schermo a partire dal 5 gennaio 2022. Fin dalle prime luci dell’alba i lavori all’Ambrosio Cinecafé hanno trasformato il cinema nella “casa” degli agenti segreti inglesi: alla presenza di istituzioni e ospiti come Claudio Marchisio e il rapper Raige (ma la lista sarebbe molto lunga, tutta la Torino che conta è stata invitata), la storia dei Kingsman ha preso vita con il terzo capitolo dedicato alle origini della saga a inizio ’900.

«Torino è una città speciale», ha detto Andy Buckley, il supervisore per la ricerca delle location, presente in sala. «Ero sicuro che fosse una gemma nascosta che potesse offrire molto al nostro film, sono certo che appena uscirà tanti altri seguiranno il nostro esempio». Le riprese si svolsero a Torino per 12 giorni nell’aprile 2019: le location interessate dalle riprese sono il Castello di Racconigi, la Reggia di Venaria e Palazzo Reale, tra gli esterni Lungo Po Diaz e, nel comune di Venaria, via Andrea Mensa.

All’anteprima torinese mancavano gli attori del cast («Le produzioni hanno ripreso a grande ritmo e sono tutti impegnati sui set», ha spiegato Paolo Manera, direttore della Film Commission Torino Piemonte che aveva coordinato i lavori) ma erano presenti molti membri della troupe e i dirigenti di Disney Italia, distributrice del film. «Grazie a questo film mi sento orgoglioso di essere italiano», commenta Davide Romani, head of marketing di Disney. «Dall’estero mi chiedono come mai stiamo tornando al centro dell’arte internazionale: se molti vengono da noi, come qui a Torino, per le bellezze uniche, poi ritornano perché siamo bravi e professionali». Interpretato da Ralph Fiennes e Gemma Arterton insieme a un cast di grande caratura internazionale, “The king’s man” è pronto per il grande pubblico.